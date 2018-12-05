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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.423,00 lira oldu
05 Aralık 2018 13:05
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.423,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 213,70 213,90 212,70 212,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.408,00 1.429,00 1.402,00 1.423,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 195,00 199,00 194,00 198,00
Lira(Tam) Ziynet 1.376,00 1.386,00 1.370,00 1.380,00
Yarım Ziynet 688,00 698,00 685,00 695,00
Çeyrek Ziynet 344,00 349,00 342,00 347,00
Anadolu Ajansı
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