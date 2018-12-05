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Marmara için kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor
Marmara Bölgesi'nde yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, Edirne dışında yağmur ve sağanak etkisini gösterecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50km/sa) esmesi beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor
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