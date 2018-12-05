SGK personeli uzmanlık istiyor

Sosyal Medyada Her Hafta Gündem Olan

Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği Kimdir?

Facebook' ta ki grubuyla binlerce SGK çalışanını birleştiren, Twitter ' da her hafta gündemdeki yerini alan, Instagram' da paylaşımlarıyla sesini takipçilerine duyuran, Youtube da Edirne' den Kars' a Türkiye' nin birçok ilinden kurum personelinin seslendirdiği video klipleri yayımlayan, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim BAĞLI' nın dahi "benim ailem" ifadesini kullandığı Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği kimdir.

Sosyal Güvenlik Ailesi Derneği kısa adıyla SOGÜAD, kurucu Genel Başkanı Burak DİNÇER'in Nisan 2017 de oluşturduğu sosyal medya platformlarıyla temeli atılan, İzmir - Adana - Bartın - Kayseri - Malatya - Kahramanmaraş - Iğdır - Ankara - İstanbul - Kırklareli gibi Türkiye ' nin çeşitli illerinden kurum çalışanlarının katılımıyla adeta bir aile bütünlüğü oluşturmak için herhangi bir unvan ayrımına gitmeksizin tüm SGK çalışanlarının özlük haklarının geliştirilmesi maksadıyla Kasım 2017 de Ankara da kurulmuştur. Ülkemizde pek çok kamu kurumu personelinin mevcut ekonomik şartları ve mesleki kariyeri geliştirildiği halde, Sosyal Güvenlik Kurumu personeli 666 Sayılı KHK ile ek ödeme, ikramiye, fazla mesai gibi özlük haklarında kayıplar yaşamıştır. Dernek, personelin 666 sayılı KHK ile uğradığı mali kayıpların azaltılması ve Sosyal Güvenlik Kurumunda Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi adına Taşra Teşkilatına verilen Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Denetmenlik ve Yardımcılığı, İcra Memuru gibi kadroların Kurum içi Görevde Yükselme Sınavı ile şartları sağlayan personelden karşılanmasını talep etmektedir.

www.sgk.gov.tr kurumun resmi web sitesindeki haber

Birkaç gün öncesinde SGK Başkanı Dr.Mehmet Selim Bağlı ' nın dernek için attığı tweet ' te "Bir çok verimli faaliyetlerine şahit olduğum derneğimizi ailem olarak nitelendirmekten ve bu ailede kabul görmekten gurur duymaktayım" ifadesi derneğin çalışmalarının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü göstermektedir.

Kuruluşundan 5 ay sonra kurum çalışanları ve STK temsilcileri ile 'Sosyal Güvenlik Çalışanlarının Mali ve Sosyal Hakları Nasıl İyileştirilebilir' konulu Çalıştay gerçekleştirerek kurum çalışanlarının sorunlarını tartışıp çözüm yolları aranmıştır.

Çalışmalarını sıklıkla sendika, siyaset, bürokrasi ziyaretleri ve Sosyal medya gündemleriyle tanıdığımız derneğin Türkiye geneli 60 vilayette faaliyeti ve sayısı ciddi rakamlara ulaşmış üyesi bulunmaktadır.

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU ' na takdim edilen talepler.

Dernek Başkanı Burak DİNÇER ' in SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim BAĞLI 'ya makamında gerçekleştirdiği ziyaret

Kurum Başkan Yardımcısı Cevdet CEYLAN ' a makamında gerçekleştirilen ziyaret

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail YILMAZ ve GSS Tescil Prim Daire Başkanı Uğur ÜNALAN ' a gerçekleştirilen ziyaret

Hizmet Sunumu Genel Müdürü Eyüp Sabri DEMİRCİ ' ye gerçekleştirilen ziyaret

Büro Memur Sen ve Türk Büro Sen Teşkilatlarına sıklıkla yapılan ziyaretler

Sosyal Güvenlik Ailesi Derneğinin Genel Talepleri Nelerdir?

1- Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi adına Taşra Teşkilatına verilen Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Denetmenlik ve Yardımcılığı, İcra Memuru gibi kadroların Kurum içi Görevde Yükselme Sınavı ile şartları sağlayan Personelden karşılanması

2- Daha önce Kurum Personeli tarafından alınmakta iken 666 Sayılı KHK ile kaybedilen mali hakların farklı bir isim altında Sosyal Güvenlik Tazminatı veya Sosyal Denge Tazminatı şeklinde verilmesi,

3- Fazla mesainin personel sayısının %20 yılda en fazla 300 saat sınırının kaldırılması ve ödenecek fazla mesainin yapılandırma döneminde olduğu gibi 5 katı üzerinden ödenmesi,

4- Tüm ünvanların başına Sosyal Güvenlik Ünvanının getirilmesi,

5- Sosyal Güvenlik Şeflerinin ek ödeme ve ek göstergelerinin artırılması

6- Personelin katılım payı muayene ücreti gibi sağlık giderlerinden muaf tutulması.

Bu bağlamda, her Perşembe saat 22:00 da düzenlenen #SGKPersoneliUzmanlikİstiyor etiketli twitter etkinliğine tüm SGK çalışanları davetlidir.