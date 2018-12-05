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5 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
5 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 5 Aralık 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.15 ilde FETÖ operasyonu: 14 kadın mahrem imam yakalandı Eskişehir'de muvazzaf askerin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı Kayseri'de 2 ayrı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 56'ya yükseldi Aksaray'da mahrem yapı operasyonu: 9 kişiye gözaltı FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen Harbiyeliyi tehdit etmiş FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti 2010 KPSS davasında, 66 sanığa ceza istemi Yargıtay eski üyesi Şen'e 15 yıla kadar hapis istendi Darbeciler kendilerinden olmayanları Akıncı'ya almamış 'A-4 kağıdında bize çıkmış sorular gelirdi' HSYK eski üyesi Işık'a 'FETÖ üyeliğinden' 10 yıl hapis FETÖ'nün 'adliye ve cezaevi yapılanması' davasında sona doğru Kastamonu'daki FETÖ davasında karar 'Kaset komplosu' davasında ara karar 19 eski polise FETÖ'den hapis cezası Ardahan'da avukat ByLock'tan tutuklandı
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