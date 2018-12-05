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Netflix, borsa balonu mu?

Dünyanın en büyük online film ve dizi platformu Netflix, izlenme süresi bakımından birçok ülkede YouTube ile yarışmasına karşın yatırımcısı için pek de karlı bir şirket değil. Hatta piyasa profesyonelleri Netflix'in bir borsa balonu olduğu iddiasında
05 Aralık 2018 13:34
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Netflix, borsa balonu mu?

Netflix, ABD'nin son dönemde dünyaya ihrac ettiği en büyük teknoloji markalarından biri. Ancak bünyesinde bulundurduğu çok sayıda içeriğe rağmen hisse senedi yatırımcısı için çok da karlı bir şirket olamadı. Netflix, son 1-2 yılda izleyici ve abone sayısını artırmaya deam etmesine rağmen finansal tabloları ile iyi bir yerde değil. Netflix geçtiğimiz aylarda da hiper maaş alan CEO'sunun şirketi maddi zarara uğrattığı haberleriyle çalkalanmıştı.

Geçtiğimiz yıl, "Netflix'in 2018'de yüzde 60 prim yapacağına" dair çıkan bazı analist yorumları da boşa çıktı. Hatta o dönem karşı görüşte olup "Netflix'in yılın borsa balonu" olacağını iddia edenler de yılın son günleri yaklaşırken haklı çıkmış gibi. Çünkü artan abone sayısına rağmen yatırımcıya yansıyan bir hisse senedi karı yok.

Analisti Michael Pachter, geçtiğimiz aylarda Netflix'in finansal bir açmaz içinde olduğunu duyurmuştu. Şirketin düşük fiyattan çok sayıda abone kazanmasının uzun vadede beklenen karları getirmediği görüşünde.

PİYASA DEĞERİ 3 AYDA YÜZDE 20'DEN FAZLA DÜŞTÜ

ABD'deki Nasdaq borsasında işlem gören Netflix (NFLX) son olarak yüzde 5'lik düşüşle 274 dolardan işlem görüyor. Yaz döneminden beri hızlı düşüş gösteren Netflix için 2019'un da kötü geçmesi bekleniyor. Analistler, medyada bir başarı öyküsü yazmasına rağmen kar getirmeyen abone sistemi ve bunun finansallara kötü yansımamasının 'sürdürülemez' olduğu görüşünde.

ABD'deki Nasdaq borsasında işlem gören Netflix (NFLX) son olarak yüzde 5'lik düşüşle 274 dolardan işlem görüyor. Yaz döneminden beri hızlı düşüş gösteren Netflix için 2019'un da kötü geçmesi bekleniyor. Analistler, medyada bir başarı öyküsü yazmasına rağmen kar getirmeyen abone sistemi ve bunun finansallara kötü yansımamasının 'sürdürülemez' olduğu görüşünde.


"GELİR ARTIRAMAZSA İŞİ ZOR"

Pachter, abone olmak için ABD'de verilen aylık 10.99 dolar aidatın, en az 20 dolara çıkartılması gerektiğini belirtti. Bu durumda da Netflix'in keskin bir abone kaybına uğraması beklenebilir. Bir de son dönemde aralarında Türkiye gibi ülkelerin bulunduğu gelişen piyasalarda dolar kurunun yerel para birimine göre hızlı yükselişiyle Netflix'in geliri reel olarak azalmış oldu.

PİYASA DEĞERİ 48 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Geçtiğimiz ay Nasdaq'da yaşanan sert düşüşten çok etkilenen teknoloji firmalarından biri de Netflix olmuştu. Silkon Vadisi dünyasının oyun kurucuları Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google 6 haftada rekor seviyede değer kaybetti. Söz konusu firmaların altı haftadaki toplam değer kaybı 728 milyon doları (3.9 milyar TL) aştı. Bunlardan Netflix'in payına düşen küçülme ise 48.11 milyar dolar olmuştu.

Netflix'in 4 Aralık günü piyasa kapanışı itibaiyle piyasa değeri 121 milyar dolara geriledi.


Netflix dizisi Muhafız'ın fragmanı
NTV
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