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Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 14 yaralı
Esenyurt'ta kontrolden çıkarak devrilen servis minibüsündeki 14 kişi yaralandı
İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esenkent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde Hadımköy istikametine doğru giden, bir lojistik firması çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç kaldırım kenarında bulunan ağaca çarptıktan sonra devrildi. Kazada, araçta bulunan 14 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazaya karışan servis minibüsünün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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