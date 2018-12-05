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'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklandı
Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Asu A. ve Mert B. hakkında, sosyal medyadaki hesaplarından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asu A. ve Mert B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Asu A. tutuklanırken, Mert B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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