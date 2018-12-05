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Türkiye'nin en büyük askeri gemisi bir yıl erken teslim edilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine TCG Anadolu'nun) Teslim tarihinin planlanandan bir yıl öne çekilmesiyle ilgili planlamalar ve çalışmalar devam ediyor. Şu anda, 2020'nin son çeyreğinde inşallah geminin teslimini gerçekleştirmek üzere planlamalar, çalışmalar, tedarik süreçleri devam etmekte
05 Aralık 2018 14:06
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Türkiye'nin en büyük askeri gemisi bir yıl erken teslim edilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşasının hızla devam ettiğini belirterek, "Teslim tarihinin planlanandan bir yıl öne çekilmesiyle ilgili planlamalar ve çalışmalar devam ediyor. Şu anda, 2020'nin son çeyreğinde inşallah geminin teslimini gerçekleştirmek üzere planlamalar, çalışmalar, tedarik süreçleri devam etmekte." dedi.

Demir, beraberindeki heyetle Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşası süren çok maksatlı amfibi hücum gemisi (LHD) TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu.

Sedef Gemi İnşaatı AŞ yetkililerinden geminin inşasıyla ilgili bilgi alan Demir, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük savunma sanayi ürünü olan TCG Anadolu'nun inşa sürecini takip etmek üzere burada bulunduklarını ifade etti.

TCG Anadolu'nun Türkiye'de inşa edilmiş en büyük gemi olacağını belirten Demir, "Geminin boyutlarını görüyorsunuz. Kabiliyet olarak içinde çıkarma gemileri, çıkarma gemilerinin üzerinde tankları taşıyabilecek ve uçuş platformu olarak kullanılacak, üst güvertesinde de helikopterlerin iniş-kalkış yapabileceği ve gerektiğinde de dikine iniş-kalkış yapabilen uçakların inip-kalkabileceği bir uçuş güvertemiz de var." diye konuştu.

Demir, bakım hangarları ve havuzu ile Türkiye'nin küresel güç olma yönündeki iddiasını hayata geçirebilecek bir ürünün inşasının şu anda devam ettiğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işin başlangıç aşamasında süreyle ilgili bir talebi bulunduğunu anımsatan Demir, "Tersane ile ilgili konuştuğumuzda aslında teslim tarihinin planlanandan bir yıl öne çekilmesiyle ilgili planlamalar ve çalışmalar devam ediyor. Şu anda, 2020'nin son çeyreğinde inşallah geminin teslimini gerçekleştirmek üzere planlamalar, çalışmalar, tedarik süreçleri devam etmekte." diye konuştu.

- "Yakında gemimizin yüzdüğünü göreceğiz"

İsmail Demir, burada görülenin sadece bir gemi olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında içine yerleştirilecek savaş yönetim sistemleri, radar ve silah sistemleri ile beraber komple bir sistem olacak. Yani, denizde Türkiye'nin gücüne güç katacak bir platformdan bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın içinde de, çok uzak olmayan bir sürede de geminin bir anlamda denize indirilme töreni veya havuza su verilme töreni ile de gemimizin yüzdüğünü göreceğiz. Bunun tarihi ileride açıklanacak."

Demir, geminin bir logo gibi blok blok inşa edildiğini, her blokun yerine parça parça yerleştirildiği müthiş bir faaliyetin sürdüğünü ifade ederek, çok uzun olmayan bir süreçte geminin tamamlanmış halinin görüleceğini ve Türkiye'nin bir anlamda denizlerde küresel güç olmasının önünün açılmış olacağını söyledi.

TCG Anadolu benzeri bir gemiyi geçmiş yıllarda bir ülkenin, başka bir ülkeye sattığını anımsatan Demir, "O satış fiyatına baktığımızda, bu geminin bize maliyetine baktığımızda neredeyse yarı yarıya diyebileceğimiz bir fark oluştu. Eğer bu gemiyi dışarıdan almış olsaydık iki misli fiyat ödemiş olacaktık. Ayrıca, yüzde 65-70 oranında da yerli ürün kullanma şansından mahrum kalacaktık." dedi.

Demir, Türkiye'nin ileride böylesine bir ürünü inşa edip ihraç etme şansına da sahip olacağını ve gemi inşa sanayisinde dünyaya önemli bir mesaj verileceğini söyledi.

- Çıkarma operasyonlarına katılabilecek

Verilen bilgiye göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (dönemin Savunma Sanayii Müsteşarlığı) ile Sedef Gemi İnşaatı AŞ arasında 2015'te imzalanan, bir adet Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD), 4 adet Mekanize Çıkarma Aracı (LCM), 2 adet Personel Çıkarma Aracı (LCVP), 2 adet sert karinalı şişirilebilir bot (RHIB) ve bir adet rehberleme maksatlı komutan botu tedarikine ilişkin Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi 18 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD), Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu (Arap Yarımadası'nın kuzeyi, Hindistan'ın batısı) ile Atlantik Okyanusu'nda (Avrupa'nın batısı, Afrika'nın kuzeybatısı) kullanılabilecek.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacak.

Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçakların da konuşlanabileceği TCG Anadolu ile Türkiye Cumhuriyeti, bölgesel güç aktarım kabiliyetini orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecek.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nde; harekat öncesinde göreve göre konuşlandırılacak kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve Amfibi Birlik Komuta Kontrol Sistemleri, NATO Harp Karargahı Sistemleri bulunacak.

TCG Anadolu, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında "Hastane Gemisi" olarak görev yapabilecek, afet durumunda triyaj sınıflandırmasına göre 500 kişilik ayakta ve yatan hastalara tıbbi destek sağlayabilecek.

Ayrıca, kriz bölgelerinden gerektiğinde 5 bin kişilik sivil personel tahliyesi kapasitesine sahip olacak.
Anadolu Ajansı
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