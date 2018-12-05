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Elektrik akımına kapılan işçi hastanede öldü
Mersin'de bir inşaatta boya yaparken elektrik akımına kapılan işçi, Gaziantep'te 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
Alınan bilgiye göre, 20 Kasım'da Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'ndeki bir inşaatta boya yaparken elektrik akımına kapılan Ahmet Açar (25), sevk edildiği
Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
Açar'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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