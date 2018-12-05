Öğretmene sosyal medya paylaşımı nedeniyle inceleme

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beden eğitimi öğretmeni C.D.K'nin sosyal medya hesabından küfür içeren kendi videosunu paylaştığı bilgisi ve görüntülerinin kendilerine iletildiğini belirtti.

Ulusan, bu durumu da ihbar olarak kabul ederek inceleme başlattıklarını ifade etti.

Bu arada C.D.K. hakkında diğer bazı şikayetler nedeniyle de soruşturmalar bulunduğu belirtildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de söz konusu kişi hakkında sosyal medya hesabındaki paylaşım nedeniyle inceleme başlattı.