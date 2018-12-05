MHP, o ilde ısrar edecek

Edip Üzen/ memurlar.net

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Çin, İran ve Kırgızistan'ı kapsayan ziyaretine, memurlar.net olarak eşlik ettiğimiz belirtmiştik.

İşte memurlar.net'ten Edip Üzen'in kulis bilgileri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile beraber Çin'in başkenti Pekin'den, Çin'e 1200 yıl başkentlik yapmış Xi'an'a geçtik.

Tabi bu sırada da MHP ile ilgili bazı kulis bilgilerine ulaştık.

MHP'den görüştüğümüz etkili bir isim Doğu ve Güneydoğu'da Ak Parti'nin adaylarının desteklenebileceğini aktardı

İKİ ŞEHRE AYRI PARANTEZ

MHP'li kaynak Iğdır ve Kars için ayrı parantez açtı.

Iğdır konusunun görüşüldüğü, Kars'ta ise her partinin kendi adayını çıkarabileceğini söyledi.

ÇİN SEYATİNDE BUGÜN

Xi'an kenti İstanbul gibi tarihi bir dokuya sahip surlarla çevrili bir şehir görünümünde.

Xi'an'da Çinli müslümanların olduğu camiye uğradık. Bu arada Çin'de 23 milyon, Çinli müslüman yaşıyor. Xi'an'daki caminin İslamiyetten 150 yıl sonra yapıldığı söyleniyor.

1974'DE GÜN YÜZÜNE ÇIKAN SAVAŞÇI ANITLARI

Çin'in ilk imparatoru (m.ö 200) hayattayken askerlerinin birebir aynısını zamanında yaptırmış. Daha sonra askerleri ile beraber yeniden dirileceğini düşünüyormuş. Bu anıt müzedeki askerlere Terra Cotta savaşçıları deniliyor. 1974 yılında ortaya çıkan bu anıtlar şu an da koruma altında ve halka açık bir müze durumunda. 8 bin anıt mezar olduğu düşünülüyor şuan da sadece yarısı gün yüzüne çıkarılmış.

Askerlerin üzerinde yer alan askeri elbisede, rütbesi ve kim olduğu da yazıyor. Son olarak yukarıda gördüğünüz fotoğrafta yer alan kişi bugünün escort aracı imparatorun hemen arkasında yer alıyormuş. Fayton görünümlü bu at arabasını süren kişi bugünki tabirler rütbe olarak general seviyesinde olan bir kişi.