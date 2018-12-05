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'Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek'

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı dün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak başkanlığında gerçekleşti. Bakanlık açıklamasında "Para ve mali politikalarda sıkı duruşa devam edilecek" dedi
05 Aralık 2018 14:41
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'Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek'

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek" mesajı verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda ekonomik dengelenme sürecinin özellikle işgücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler ele alındı. Toplantıda reel sektör firmalarının finansmana erişimi ve kur risklerinin yönetilmesi de ele alındı.

Bankaların sermaye ve likidite yeterlilikleri başta olmak üzere mali bünye değerlendirme çalışmaları görüşüldü.

"ALINAN TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ"

Küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ile bunların ülkemiz finansal ve reel sektörüne etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler değerlendirildi. Yurt içi türev piyasaların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ele alındı.

Politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla finansal verilerin kalitesinin artırılması ile ihracatı destekleyici teşvik mekanizmaları ele alındı. Bu konularda uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirildi.

Para/maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve yeni ekonomi programı eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulandı."
Memurlar.Net
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