1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2018 yılı 1. Dönem bekçilik eğitim tarihleri belli oldu

2018 yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavı sonrasında, 7 Ocak 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında meslek içi eğitim başlayacaktır
05 Aralık 2018 14:47
Yazdır
2018 yılı 1. Dönem bekçilik eğitim tarihleri belli oldu

2018 yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavı sonrasında, 7 Ocak 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında meslek içi eğitim başlayacaktır.

Asil ve yeteri kadar yedek olarak belirlenen adaylara yönelik planlama yapılan il emniyet müdürlükleri tarafından 3 Aralık 2018 tarihinden itibaren Sağlık Raporu İşlemleri kısa sürede tamamlandıktan sonra Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilecek ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından da söz konusu raporların 6 Ocak 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması istenilmiştir.

7 Ocak-1 Mart 2019 tarihi arasında Polis Akademisine bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilecektir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,389 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karlı yollarda yürüyerek hastalara ulaşıyor
05 Aralık 2018 22:42		 KKTC'de okullar yarın tatil edildi
05 Aralık 2018 21:17
Ankara'da Jandarmadan okul çevrelerinde denetim
05 Aralık 2018 19:06		 Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı
05 Aralık 2018 18:55
Bir Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı
05 Aralık 2018 18:44		 Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
05 Aralık 2018 12:45
İçişleri, askeri öğrencilerin oy kullandırtıldığı iddiasını yalanladı
05 Aralık 2018 12:34		 BES'te 'başlangıç devlet katkısı' düzenlemesi
05 Aralık 2018 11:44
Cezaevlerindeki kişi sayısı yüzde 15,7 arttı
05 Aralık 2018 10:10		 On milyondan fazla aboneye bir gecede limitsiz internet
05 Aralık 2018 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
MHP, o ilde ısrar edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaylak 2
bulunmaz hint kumaşı 2
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 3
trendyol 3
david rivers 2
eugene yevhen seleznyov 3
futbol 1
bel tutulması 3
caf caf 2
dış mihraklar 5
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam