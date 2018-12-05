2018 yılı 1. Dönem bekçilik eğitim tarihleri belli oldu

2018 yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş sınavı sonrasında, 7 Ocak 2019 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında meslek içi eğitim başlayacaktır.

Asil ve yeteri kadar yedek olarak belirlenen adaylara yönelik planlama yapılan il emniyet müdürlükleri tarafından 3 Aralık 2018 tarihinden itibaren Sağlık Raporu İşlemleri kısa sürede tamamlandıktan sonra Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilecek ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından da söz konusu raporların 6 Ocak 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması istenilmiştir.

7 Ocak-1 Mart 2019 tarihi arasında Polis Akademisine bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilecektir.

