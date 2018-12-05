MHP'li Arkaz: Cumhur İttifakı'na saygılıyız

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, yerel seçimlerde Ankara, İzmir, İstanbul dışında bütün il ve ilçelerde adaylarını göstereceklerini belirterek, "Cumhur İttifakı'na saygılıyız ve devamından yanayız. MHP Genel Başkanından ilçelerine kadar herkes, bu işin dimdik arkasında. " dedi.

Arkaz, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın milli kurtuluş mücadelesinin, bağımsızlığın başladığı kent olduğunu belirterek, "Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm coğrafyayı, Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet, tarih ve kültür kenti Sivas'ın, daha sonra üvey evlat haline geldiğini, Anadolu'nun en çok göç veren illerinden biri olduğunu, Sivas'ta 650 bin kişi yaşamasına rağmen bu nüfusun üç katının İstanbul'da bulunduğunu aktaran Arkaz, "Sivas aynı zamanda tarım ve hayvancılığın memleketidir." diye konuştu.

Arkaz, "Sivas'ta 15-20 yıldır köylüler de şehre gitmiş, köyde kimse yok. Köy terk edilince hayvancılık bitmiş, tarlalar ekilmiyor. Anadolu'nun göçünü durdurmak zorundayız. İstanbul'da 20 milyon kişi, Marmara Bölgesi'nde 30-35 milyon kişi yaşıyor. Marmara Bölgesi artık kaldırmıyor. Ne su ne oksijen ne ağaç kaldı. Her tarafı betonlaştırdık." değerlendirmesini yaptı.

Yerel seçimlerde ittifak çalışmasına yönelik bir soru üzerine Arkaz, Ankara, İzmir ve İstanbul dışında bütün il ve ilçelerde adaylarını göstereceklerini bildirdi.

Arkaz, Cumhur İttifakı'na saygılı ve devamından yana olduklarını vurgulayarak, "MHP Genel Başkanı'ndan ilçelerine kadar herkes, bu işin dimdik arkasında. Bu seçimlerde ciddi çalışma yapacağız. MHP kendisine yakışır şekilde oylarını alacak, iddialı olduğu yerlerde belediyeleri alacak." diye konuştu.

Meltem Öztürk