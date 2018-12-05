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'Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti konusunda, "Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz." dedi
05 Aralık 2018 15:05
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'Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jeffrey'nin Astana süreci açıklamasına ilişkin, "Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey'nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum." dedi.

F-35 konusuna ilişkin de Çavuşoğlu, "Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti konusunda, "Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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