50 yıl sonra kana kana su içmenin sevincini yaşadı

Bayramiç ilçesinde böbrek hastası olarak dünyaya gelen, evli ve iki çocuk babası Mehmet Aydın, 52 yıl boyunca hayatını doktor ve ilaç tedavileriyle devam ettirdi. Mehmet Aydın'ın böbrekleri 4 yıl önce işlevini yitirerek, iflas etti.

Haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan Mehmet Aydın'ın hayatı günden güne zorlaşmaya başladı. Çevresinde böbrek nakliyle sağlığına kavuşan hastaları gören Mehmet Aydın, bir yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Nakil için sıra beklemeye başladı.

Aydın'a beklediği nakil haberi 22 Kasım tarihinde Bursa'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından organları bağışlandı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından alınan böbrek, Mehmet Aydın'a başarılı bir şekilde nakledildi.



Böbrek rahatsızlığı nedeniyle yarım asırdır günde 3 bardak su içebilen Aydın'ın kana kana su içme hasreti nakil sonrası son buldu. Aydın, artık günde 4 litre su içmeye başladı. Aydın, kana kana su içmenin yanı sıra sağlığına kavuşmanın da mutluluğunu yaşadı.

Hayatımın 3 günü makinede geçiyordu

Doğumundan itibaren böbrek rahatsızlığı çektiğini ifade eden Aydın, "Bu rahatsızlık nedeniyle ayağım şişiyordu. Kalbime kramp giriyordu. Bunlar da beni rahatsız ediyordu. Hastalığım ilerleyince diyaliz makinesine girmeye başladım.

Hayatımın 3 günü makinede geçiyordu. Bu durum hayatımı zorlaştırıyordu.

Nakil olmaya karar verdim. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdum. Nakil oldum, şimdi çok rahatım.



Sağlığım yerinde, istediğim kadar su içemiyordum ama nakil sonrası günde 4 litre su içmeye başladım. Artık kana kana su içeceğim" diye konuştu.