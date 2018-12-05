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50 yıl sonra kana kana su içmenin sevincini yaşadı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki işçi emeklisi Mehmet Aydın, böbrek rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Yarım asırdır ilaç tedavileri ve doktor kontrolleriyle suya hasret olarak hayatını sürdüren Aydın'a iki hafta önce gerçekleşen böbrek nakli sonrası günde 4 litre su içmeye başladı
Bayramiç ilçesinde böbrek hastası olarak dünyaya gelen, evli ve iki çocuk babası Mehmet Aydın, 52 yıl boyunca hayatını doktor ve ilaç tedavileriyle devam ettirdi. Mehmet Aydın'ın böbrekleri 4 yıl önce işlevini yitirerek, iflas etti.
Haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan Mehmet Aydın'ın hayatı günden güne zorlaşmaya başladı. Çevresinde böbrek nakliyle sağlığına kavuşan hastaları gören Mehmet Aydın, bir yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Nakil için sıra beklemeye başladı.
Aydın'a beklediği nakil haberi 22 Kasım tarihinde Bursa'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından organları bağışlandı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından alınan böbrek, Mehmet Aydın'a başarılı bir şekilde nakledildi.
Hayatımın 3 günü makinede geçiyordu
Doğumundan itibaren böbrek rahatsızlığı çektiğini ifade eden Aydın, "Bu rahatsızlık
nedeniyle ayağım şişiyordu. Kalbime kramp giriyordu. Bunlar da beni rahatsız
ediyordu. Hastalığım ilerleyince diyaliz makinesine girmeye başladım.
Nakil olmaya karar verdim. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdum. Nakil oldum, şimdi çok rahatım.
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