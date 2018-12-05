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Akyurt'ta cip devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'nın Akyurt ilçesindeki kazada, MHP Durağan belediye başkan aday adayı Ali Dalkılıç yaşamını yitirdi, MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Ateş yaralandı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde cipin devrilmesi sonucu MHP Durağan belediye başkan aday adayı Ali Dalkılıç hayatını kaybetti, MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Ateş yaralandı.
MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım'ın kullandığı 06 BC 3780 plakalı cip, Çankırı-Ankara kara yolu Çam Mahallesi Tekebeli mevkisinde devrildi.
Kazada, MHP Durağan belediye başkan aday adayı Ali Dalkılıç olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Yıldırım ile Hayrettin Ateş, Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Yıldırım, buradaki müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
MHP heyetinin, Dalkılıç'ın belediye başkan adaylığı sürecini görüşmek üzere Sinop'tan Ankara'ya gittikleri öğrenildi.
Dalkılıç'ın önceki yıllarda 3 dönem belediye başkanlığı yaptığı belirtildi.
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