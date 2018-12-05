1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizli'de trafik magandası, okul servisine saldırı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir trafik magandası lise öğrencilerini taşıyan okul servisine saldırdı. Aracın önünü kesen saldırgan, yumrukla servis aracının camını kırdı. Olayın şokunu uzun süre atlatamayan öğrenciler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
05 Aralık 2018 15:16
Yazdır
Denizli'de trafik magandası, okul servisine saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, Denizli-Antalya karayolu Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan Denizli istikametine sağ şeritte ilerleyen Halil Erdoğan idaresindeki lise öğrencilerini taşıyan servis aracının önü, E.Y.'nin yönetimindeki araç tarafından kesildi.

İHA'nın haberine göre, E.Y. isimli şahıs, aracından inerek servis aracının camını yumrukla kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Attığı yumruk sonrası elinden yaralanan E.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

"OLAYDA ÖĞRENCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI"

Servis şoförü Erdoğan, olayda öğrencilerin çok korktuğunu kaydederek, "Ben normal sağ şeritten geliyorum. Aniden önüme direksiyonu kırıp durdurdular ve direkt cama yumruk attılar. Olayda öğrencilerde büyük panik yaşadı" dedi.

Öte yandan servis araçlarına saldırı düzenlenen yaklaşık 20 öğrenci olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Ağlayarak öğretmenlerine sarılan bazı öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Servis aracında bulunan diğer öğrenciler ise, olay yerine gelen başka bir servis aracıyla evlerine götürüldü.

Ayrıca kırılan camın parçalarının servis aracının içerisine dağıldığı görüldü. Olay ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,767 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi
05 Aralık 2018 22:17		 'Emniyet müdürüyüm' diyen dolandırıcıya suçüstü
05 Aralık 2018 20:38
Ankara'ya adaylık başvurusuna giderken kazada öldü
05 Aralık 2018 20:28		 Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik basılan matbaaya baskın
05 Aralık 2018 17:46
Akyurt'ta cip devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
05 Aralık 2018 15:14		 Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı
05 Aralık 2018 14:04
Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 14 yaralı
05 Aralık 2018 13:39		 Eski milletvekilinin evine 'kapı kilidini bozarak' girmişler
05 Aralık 2018 12:58
Hastaneye götürdüğü annesi kazada öldü
05 Aralık 2018 12:46		 Röntgen odasındaki cinayette haksız tahrik indirimi
05 Aralık 2018 12:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
MHP, o ilde ısrar edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaylak 2
bulunmaz hint kumaşı 2
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 3
trendyol 3
david rivers 2
eugene yevhen seleznyov 3
futbol 1
bel tutulması 3
caf caf 2
dış mihraklar 5
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam