Öğretmen atamalarında sözlü sınav açmazı

MEB 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmen olarak atanmalarına ilişkin süreçte boş kalan kontenjana ilişkin yaptığı ek atama sonuçlarını açıklamıştı. Tıklayınız.

Aradan geçen 10 günlük süreye rağmen kaç puanla atama yapıldığı, boş kontenjan kalıp kalmadığı ise açıklanmadı. Ayrıca her atamada açıklanan kurumlar bazında oluşan puanlar da henüz açıklanmış değil.

Adaylar bakan Ziya Selçuk'un Sözlü Sınavda KPSS puanının emsali verilsin yönündeki sözlü talimatın ne kadar yerine geldiğini de merak etmektedirler.

Bakan Ziya Selçuk'un böyle bir talimatı var ise sayın bakanın bu talimat yerine sözlü sınavı tümden kaldırması aslında sorunun kökten çözümü olacaktır.

Sözlü sınavda başarı puanı 60'tır. Yani 60 puan altında alanlar başarısız sayılmakta tercih hakkı verilmemektedir.

Bazı alanlarda KPSS puanı 60 ve üzeri aday bulunmadığı açıktır.

KPSS ve Sözlü sınav puanı aynı puan olarak belirlendiğinde;

- KPSS puanının 60 altı ise Sözlüye girmeye gerek yoktur.

- ÜÇ katı aday çağırmak için KPSS taban puanı 50 değil en az 60 yapılmalıdır.

- Sözlü sınavı çok başarılı geçen bir kişiye KPSS puanı 60 puan altı diye sözlüden de 60 puan altı vermek sınav mantığına aykırı olup sınava girene de haksızlıktır.

- Bu durumda böyle bir sınav yapmanın anlamı kalmamaktadır.

Kaldı ki yeni alınacak 20bin öğretmen alımında dahi sözlüye çağrılan bir çok adayın puanı 60 puan altıdır.

Sözlü sınavın mantığı kalmamıştır ve MEB artık bu uygulamadan vazgeçmelidir.

Maksut BALMUK