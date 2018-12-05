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AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2018-2019 güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı
05 Aralık 2018 16:13
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AÖF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı

24-25 Kasım tarihlerinde haftasonu gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, AÖF Güz Dönemi ara sınav sonuçlarını AÖF'ün internet sitesinden TC kimlik numaraları ve öğrenci şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

AÖF Güz Dönemi dönem sonu (final) sınavları 12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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Memurlar.Net
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