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TED'den Türk Kızılayına kan bağışı

Türk Eğitim Derneği ile Türk Kızılayının iş birliğinde, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, öğrenci ve akademisyenler kan verdi
05 Aralık 2018 16:18
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TED'den Türk Kızılayına kan bağışı

Türk Eğitim Derneği (TED) ile Türk Kızılayının iş birliğinde, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, öğrenci ve akademisyenler kan verdi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, TED Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, dernek yetkililerine duyarlılıkları için teşekkür ederek, eğitimcilerin kan bağışlamasının toplumda bu konuda farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kınık, geçen yıl yaklaşık 200 bin üniversite öğrencisinden kan bağışı aldıklarını söyleyerek, "Her yıl 3 milyon ünite kan bağışı almak zorundayız çünkü kan acil değil sürekli bir ihtiyaç ve ülkemizin bin 300 hastanesinde bu 3 milyon ünite kanımız her gün hastalara şifa oluyor." dedi.

"Donörlerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemli"

Türkiye'nin 300 noktasında her gün kan bağışı aldıklarını belirten Kınık, kan bağışı kampanyalarının ise kısa zamanda çok fazla bağış alınabilmesine imkan tanıdığına dikkati çekti.

Kınık, kan bağışının hem hastaların sağlığına kavuşması hem de donörlerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemini vurguladı.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da, "Eğitime Can Verenler Şimdi de Kan Veriyor" sloganıyla düzenledikleri kampanyayı ulusal çapta gerçekleştirdiklerini aktararak, "Türk Eğitim Derneği, 38 okulu, üniversitesi, gönüllüleri, mezunları ve öğrencileriyle Türkiye'nin her tarafında bu kampanyaya katılacak." dedi.

Ahmet Sertan Usul
Anadolu Ajansı
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