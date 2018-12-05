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2019 yılı Hafızlık tespit sınav tarihleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılı hafızlık tespit sınavının yapılacağı sınav merkezlerini açıkladı
05 Aralık 2018 16:42
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2019 yılı Hafızlık tespit sınav tarihleri belli oldu

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik olarak 14 Ocak 2019 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, 2019 yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Sınavla İlgili Usul ve Esaslar?

1. Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.


SINAVIN YAPILACAĞI İLLER SINAV MERKEZLERİ
1. Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi
2.
Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi
3. Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi
4. İstanbul (Avrupa) Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi
5. İstanbul (Anadolu) Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi
6. Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi
7. Konya Konya Eğitim Merkezi
8. Manisa Manisa Eğitim Merkezi
9. Samsun İlkadım İlçe Müftülüğü
(Kalkanca Kur'an Kursu)
10. Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi

2. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 03-21 Aralık 2018 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendileri sorumlu olacaktır.

4. Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebilecekler ve müracaat esnasında T.C/Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6. Hafızlık Tespit Sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden otomatik olarak döktürüldüğünden Hafızlık Tespit Sınavına katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur'an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, "Dışarıdan" olarak hazırlanamayacağı gibi "Dışarıdan" olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de "Kur'an Kursundan" olarak hazırlanmayacaktır. Bu nedenle kayıtları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir.

7. Kayıt alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) doğru olarak girilmesine, sınava girecek şahsın mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir.

8. Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir. Ön kayıt belgesi Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi olmayıp, sınav yeri ve zamanını gösteren, Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri 07 Ocak 2019 tarihi itibariyle il ve ilçe müftülüklerimiz tarafından DİBBYS/EHYS sistemi üzerinden verilmeye başlanılacak olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.

9. Adaylar sınava gelirken müftülükten onaylı "Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi" ile birlikte T.C./Yabancı Vatandaşlık no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

10. Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 29 Ocak 2019 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

11. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

12. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

13. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

14. Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur'an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.


İLETİŞİM:

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 295 81 02 / 81 15

Fax: 0312 287 68 59

İlgililere duyurulur.

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Memurlar.Net
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