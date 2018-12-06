Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı

Bir bakanlıkta yaşanan olayda, Kurum müsteşarı, sitede yer alan lojmanı beğenmemiş ve yeni bir lojman kiralatmış ve eşinin refakatinde bu lojman içine 223 bin TL'lik eşya aldırmıştır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu hem müsteşarın hem de olaya şahit olan satınalma birimi yetkililerinin savunmalarını almıştır.

Etik Kurulu savunmalar sonrasında,

- eşya alımlarının aile fertlerinin refakatinde yapılmış olmasının,

- görevini yapan satınalma memurlarına disiplin cezası uygulanmasının,

etik dışı davranış olduğuna oyçokluğuyla karar vermiştir.

Kararda iki üye şerh koymuştur.

Üyelerden birisi, sitede yer alan lojmanın yetersizliğine dair bir tespit bulunmadığını, kiralamanın kişisel tercihe dayandığını ayrıca yeni lojman için yapılan masrafların da Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer alan ihtiyaç listesi hazırlanmadan ve piyasa araştırması yapılmadan gerçekleştirildiği kanaatinde olduğunu belirtmiştir.

Şerh koyan diğer üye ise Müsteşarı savunmuş ve üst bürokrat olduğu için temsil ettiği göreve uygun bir konut kiralaması yapıldığını savunmuştur.

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