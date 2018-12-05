AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, Facebook isimli sosyal medya sitesinde üstleri hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle kınama cezası alan Polis Memuru hakkında karar verdi.

Dava konusu olayda; Davacı Polis memuru tarafından sosyal medya hesabından bazı polis memurları tarafından oluşturulan bir sayfada "Emniyet-Sen Başkanına Mobbing" başlıklı konuda ".... Eyyy rütbeli zevat Size de Ölüm Var Bize de...Bunun hesabını orada Allah zaten soracak burada da Emniyet Sen..." yorumunu paylaşmıştır.

Buna istinaden, davacı hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve "işi her ne kadar paylaşmış olduğu yorumdan pişmanlık duysa da yapmış olduğu yorumun Emniyet Teşkilatı Mensuplarına yakışmayan ve Polis Meslek disiplini ve etiği ile bağdaşmadığı sabit görülerek KINAMA cezası ile cezalandırılmıştır.

Kişinin disiplin cezasının iptali ile ilgili açmış olduğu dava Ankara 2. İdare Mahkemesince hukuka aykırılık görülmediğinden reddine karar verilmiştir. Ayrıca, yapmış olduğu itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesince onanmıştır.

Davacı bunun üzerine ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi, sosyal medyada üstleri hakkında yaptığı yorum nedeniyle hakkında kınama cezası verilen başvurucunun idari işlemin iptali talebiyle açtığı davanın reddedilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği ve bu nedenle davacının ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucu varmıştır.

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