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VAR, okul turnuvasına da girdi

Denizli'de bir ortaokulda düzenlenen futbol turnuvasında, cep telefonu çekimleri ve bilgisayar yardımıyla oluşturulan Video Yardımcı Hakem benzeri sistem kullanıldı
05 Aralık 2018 17:04
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VAR, okul turnuvasına da girdi

Türk futbolunda bu yıl uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bir benzeri, Denizli'de bir ortaokulda düzenlenen turnuvada da uygulandı.

Acıpayam ilçesinde 114 öğrencisi bulunan Alcı Ortaokulunda sınıflar arasında düzenlenen futbol turnuvasında, 3 cep telefonu ve bir bilgisayar yardımıyla VAR sistemi oluşturuldu.

Maçlara UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle başlayan, birbirleriyle kıyasıya mücadele eden öğrencilerin mücadelesini saha kenarındaki arkadaşları, 3 farklı açıdan cep telefonlarıyla kaydederek saha kenarındaki bilgisayara gönderdi.

Tartışmalı pozisyonlarda hakem kararına itirazlar, bilgisayarın başında bekleyen öğretmenin pozisyonu yeniden izlemesiyle çözüme kavuşturuldu.

Turnuvanın bugünkü maçında da hakemin verdiği penaltı, itiraz sonrası bilgisayarda incelendi ve kararın doğru olduğu belirlendi.

Pozisyonun penaltı olmadığını öne süren öğrencilerden Mevlüt Duran, tartışmalı pozisyonların bu şekilde daha sağlıklı çözüme kavuştuğunu, küskünlüklerin önüne geçildiğini belirtti.

Duran, "VAR sistemi uygulaması başladığından bu yana bazı gollerimiz de çöpe gitmeye başladı. Ama olsun, daha güzel futbol oynuyoruz. Burada bu ortamı yaşatan öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Adeta Şampiyonlar Ligi havasında maç yapıyoruz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel maç oynadılar." diye konuştu.

En popüler etkinlik

Maçın öğrenci hakemi Berkay Gök, VAR uygulamasının doğruyu gösterdiğini belirterek, "Düdük çaldığım pozisyon penaltıydı. Ben doğru karar verdim. Ama tartışma çıkınca VAR'a gittik ve sorun çözüldü. "ifadelerini kullandı.
Türkçe öğretmeni Ali Alper Savuran ise öğrencilerin okula koşarak gelmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Farklı etkinliklerle güncel gelişmeleri öğrencilerimize aktarmak istiyoruz. Futbol dışında da uygulamalarımız var ama en popüleri VAR sistemi oldu. Biz bu sistemi kendimize uyarladık. Sonuçlar memnuniyet verici." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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