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Milli enerji silahı Wattozz ABD tekeline karşı

Albayraklar Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Ayçiçek, "Dünyada 25 yıldır kırılamayan Amerikan firmasının tekelini ilk defa kablosuz elektroşok silahını üreterek kırdık." dedi
05 Aralık 2018 17:17
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Milli enerji silahı Wattozz ABD tekeline karşı

Albayraklar Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Sertan Ayçiçek, Wattozz milli enerji silahının tanıtım toplantısında, söz konusu silahın insan sağlığına zarar vermeyen özellikte olduğunu dile getirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Türk mühendislerle 4 yıllık bir çalışmanın ardından Wattozz'un çok ileri özelliklerle donatıldığını anlatan Ayçiçek, "Bu silahı bugün Dünya Mühendisler Günü'nde tanıtmak istedik. Tüm dünyada da aynı anda bu tanıtımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Uluslararası patent sürecimiz tamamlanmak üzere. Tamamlandığında silahla ilgili tüm detayları da paylaşacağız. Dünyada 25 yıldır kırılamayan Amerikan Taser firmasının tekelini ilk defa kablosuz elektroşok silahını üreterek kırdık." diye konuştu.

Amerikan Taser'ın uzaktan etkili kablolu elektroşok silahı ile geçen yıl 344 milyon dolar ciro yaptığını ve şirketin yıllık ortalama kazancının 250 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Ayçiçek, şöyle devam etti:

"Amerikan firmasından 10 kat daha iyi bir silah yaptık. Amerikan firmasının silahında bulunan kablo teknolojisini Türk mühendislerimizle ortadan kaldırdık. Şu anda bu firmanın distribütörleri bizden distribütörlük almak üzere başvurdular ve 70 binin üzerinde sipariş aldık. Wattozz'un ülkemiz için çok büyük bir katma değer olacağına inanıyoruz. Türk mühendislerimiz kablo teknolojisini ortadan kaldırmakla kalmayıp uzaktan kontrol mekanizması da geliştirdiler. Bu silah karşısındaki kişinin sağlığına hiçbir zarar vermeden o kişiyi etkisiz hale getiriyor. Kas sistemini etkiliyor ve uzaktan kumandayla mermiye hükmetme seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir kalıcı zarar vermiyor, çünkü silahtaki elektrik seviyesi sağlığa zarar vermeyen seviyede."

"İlk teslimat haziranda"

Ayçiçek, silahın ihraç edileceğini ve ayrıca Emniyet teşkilatının envanterinde de yer alacağını söyledi.

Dünyada şu anda takip silahının 117 ülkede ve bir milyondan fazla polis memuru tarafından kullanıldığını vurgulayan Ayçiçek, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerin 60'a yakını ki bunların birçoğu rakip silahın distribütörleri Wattozz distribütörü olmak üzere başvurmaya başladılar. Biz de seri üretime önümüzdeki ay geçmeyi planlıyoruz. Seri üretim için tüm üretim kanallarımızı İstanbul'da toplayacağız ve buradan seri üretim gerçekleştireceğiz. İlk teslimat ise Haziran 2019'da olacak. Bu silahı tüm kamera, lazer, eğitim sürecini de kapsayacak şekilde rakip firmanın silahının çıplak fiyatının da altına piyasaya süreceğiz. Önümüzdeki aylarda dünyanın en iyi kısa dokuzlu ve uzun dokuzlu taktikal tabancasını üretip bunu da kazandıracağız."

"Yüzde 100 yerli"

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak da Türkiye'nin ilk defa milli ve yüzde 100 yerli silahını üretmekten mutluluk duyduklarını vurguladı.

Bu silahta 4 yılın emeği olduğunu aktaran Albayrak, "Başta Karadeniz Üniversitesi ve mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Bu silahı üretirken kolay olmadı. Sıkıntılı günlerimiz de oldu. Halkın bize çok büyük bir desteği oldu. Bizden hayır dualarını esirgemeyen daima yanımızda olan Türk halkına da ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

"İstenilen noktaya ateş etmek mümkün"

Bu arada, Taser silahı eskiyen kablo teknolojisi ile ciddi yaralanmalara sebep olduğu gerekçesiyle son yıllarda çok tartışılıyor ve Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarında da bu konuda tespitler sıkça yer alıyor.

Söz konusu tabancanın aksine kablosuz olarak üretilen ve daha üstün özelliklere sahip Türk yapımı enerji silahı, hedef alarak istenilen noktaya ateş edilmesine olanak sağlıyor. Bataryayla çalışan, gaz veya barut kullanılmayan Wattozz'un uzaktan kontrol edilebilen mermimeleri 10 metreye kadar etkili olabiliyor.

Şarj edilebilir uzun ömürlü bataryaya sahip Wattozz'un tüm dünyaya Amerikan silahının altında bir fiyattan ücretsiz eğitim ve tam garanti desteğiyle satılması planlanıyor.

Nuran Erkul Kaya
Anadolu Ajansı
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