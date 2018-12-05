1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik basılan matbaaya baskın

HATAY'ın Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyeliler için sahte pasaport ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenen matbaaya baskın düzenlendi. Çok sayıda sahte pasaport ve kimlik ile çeşitli mühürler ele geçirildi
05 Aralık 2018 17:46
Yazdır
Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik basılan matbaaya baskın

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Suriyelilere sahte pasaport ve Geçici Koruma kimlik Belgesi yapıldığını belirlediği bir işyerine baskın düzenledi.

Yapılan incelemede sahte belgeler bulundu. Soruşturmayı genişleten polis, 3 katlı binanın çatı katına da ikinci operasyonu düzenledi.

Matbaa olarak kullanıldığı belirlenen binada farklı ülkelere ait 400 sahte pasaport, 500 kişiye ait vesikalık fotoğraf ile 1700 pasaport damga pulu ele geçirildi.

Olayda ayrıca, çok sayıda bilgisayar, laptop, pres makinesi, fotokopi makinesi, pasaport yapımında kullanılan jelatinler, resmi kurumlara ait sahte mühürler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,317 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi
05 Aralık 2018 22:17		 'Emniyet müdürüyüm' diyen dolandırıcıya suçüstü
05 Aralık 2018 20:38
Ankara'ya adaylık başvurusuna giderken kazada öldü
05 Aralık 2018 20:28		 Denizli'de trafik magandası, okul servisine saldırı
05 Aralık 2018 15:16
Akyurt'ta cip devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
05 Aralık 2018 15:14		 Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı
05 Aralık 2018 14:04
Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 14 yaralı
05 Aralık 2018 13:39		 Eski milletvekilinin evine 'kapı kilidini bozarak' girmişler
05 Aralık 2018 12:58
Hastaneye götürdüğü annesi kazada öldü
05 Aralık 2018 12:46		 Röntgen odasındaki cinayette haksız tahrik indirimi
05 Aralık 2018 12:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
MHP, o ilde ısrar edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elif elmas 1
futbol 1
diş macununu altından sıkmak 2
hakiki tosun paşa benim 6
bulutlu ve yağmurlu bir gün 2
mahzuni şerif 3
whatsapp grupları 5
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 3
kadın hakları 3
elalem ne der 1
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam