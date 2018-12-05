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'Özel öğrenciler'in dilekleri gerçek oldu

Kütahya'da, hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerin okullarındaki dilek ağacına astıkları "bisiklet, tablet ve oyuncak" gibi dilekleri, Kütahya Genç İş Adamları Derneği gerçeğe dönüştürdü
05 Aralık 2018 17:48
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'Özel öğrenciler'in dilekleri gerçek oldu

Kütahya Çinikent Özel Eğitim ilk ve ortaokulunda öğrenim gören hafif düzey zihinsel engelli çocukların dilek ağacına astıkları dilekler, Kütahya Genç İşadamları Derneği'nin (KÜGİAD) katkılarıyla gerçekleştirildi.

Çinikent Özel Eğitim ilk ve ortaokulu idareci ve öğretmenleri "Bir dilek bir çocuk" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında dileklerini kağıda yazan öğrenciler, yine öğretmenleri tarafından hazırlanan dilek ağacına astı. Bisiklet, tablet ve oyuncak gibi isteklerde bulunan öğrenciler için sponsor arayışına giren idareye KÜGİAD destek oldu. KÜGİAD tarafından temin edilen hediyelerin çocuklara dağıtılması için İl Milli Eğitim müdürlüğünde programda düzenlendi.

Okul Müdürü Mustafa Çolak, programda yaptığı konuşmada, hafif düzey zihinsel engeli bulunan 80 öğrenciye hizmet verdiklerini belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okullarında etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Çolak, şöyle konuştu:

"Etkinlikler kapsamında hazırladığımız 'Bir dilek bir çocuk' projemizi hayata geçirdik. Projemizde bütün öğrencilerimize bir dilek tutmalarını istedik. Onunla ilgili bir dilek ağacı oluşturduk. Dileklerini ağaca asıp hediyelerinin geleceği günü heyecanla beklediler. Bu projemize KÜGİAD sponsor oldu. Hediyelerini beklerken KÜGİAD ile irtibatımızı sürdürdük ve dilekleri kendilerine bildirdik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü çocuklarımızın hayallerini ve dileklerini gerçekleştirdiler. Çocuklarımızı bu şekilde sevindirmeleri hem öğrencilerimizi hem okulumuzu hem de aileleri mutlu etti. Amacımız tüm engelli bireylerimizi topluma kazandırarak mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak."

KÜGİAD Başkanı Zafer Bintepe de projeyi bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ve desteklediklerini belirterek, "Biz de böyle bir sosyal sorumluluk projesi arayışı içindeydik. Üyelerimizden Alper Altun bizlere böyle güzel bir teklifle geldi. Biz de tabii ki 'Evet' dedik. Çocuklarımızın isteklerini yerine getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çinikent Özel Eğitim Okulu, artık kardeş okulumuz. Bundan sonra da bu çocuklarımızın aldığı eğitimle edinecekleri başarılarda da daha sık bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise projeyi hazırlayan idareci ve öğretmenler ile KÜGİAD yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Başyiğit, Bintepe ve diğer davetliler, çocuklara hediyelerini verdi.
Anadolu Ajansı
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