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Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek

Mersin'de yoğun yağış beklentisi nedeniyle eğitim öğretime ara verilecek
05 Aralık 2018 17:55
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Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek

Mersin'de şiddetli yoğun yağış beklentisi nedeniyle eğitim öğretime yarın için bir gün ara verildi

MERSİN VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Okulların Tatil Edilmesine Yönelik Basın Duyurusu

Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış ve sel uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla ilimiz genelinde 06 Aralık 2018 Perşembe günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine;

Yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, tüm ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 06 Aralık 2018 Perşembe günü 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. 05.12.2018
Memurlar.Net
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