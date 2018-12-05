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Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Mersin'de yoğun yağış beklentisi nedeniyle eğitim öğretime ara verilecek
Mersin'de şiddetli yoğun yağış beklentisi nedeniyle eğitim öğretime yarın için bir gün ara verildi
MERSİN VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI
Okulların Tatil Edilmesine Yönelik Basın Duyurusu
Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış ve sel uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla ilimiz genelinde 06 Aralık 2018 Perşembe günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine;
Yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, tüm ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 06 Aralık 2018 Perşembe günü 1(bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. 05.12.2018
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