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Ahmet Türk Mardin için aday adayı oldu
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanıyken 2 yıl önce KHK ile ile görevden alınan Ahmet Türk, HDP'den aday adaylığı başvurusu yaptı
Ahmet Türk, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.
Aday adaylığı başvurusu yapan Türk, "Hayırlı olsun" dedi.
Türk, Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkanıyken Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile 17 Kasım 2016 tarihinde görevden alınmıştı.
HDP'de aday adaylığı başvuru süresi bugün sona ediyor.
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