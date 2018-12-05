|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Patlayan trafo yangına neden oldu
Çorum OSB'deki elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, hasara neden oldu. Trafonun zarar görmesi nedeniyle kentin pek çok bölgesine elektrik verilemiyor. Elektrik kesintisi sonucu OSB'deki firmalarda da üretime ara verildi
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) patlama sonucu yangın çıkan Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) ait trafo zarar gördü.
OSB'de patlamanın ardından trafoyu destekleyen yağ tanklarında başlayan yangına OSB Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık iki saat süren yangın, kontrol altına alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerinde incelemede bulundu.
Yangından dolayı OSB'nin yanı sıra Samsun-Ankara yolunun bir bölümü, Küçük Sanayi Sitesi, Gıda Toptancılar Sitesi, Çevre Yolu Bulvarı ile Mimar Sinan ve Akkent mahalleleri ve Sungurlu ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığını anlatan Çiftçi, elektrik akımının yarından itibaren normale dönmesini öngördüklerini kaydetti.
Bu haber 782 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI