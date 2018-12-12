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Her defasında şube müdürünü uzak bir ilçeye görevlendiren 'Genel Sekretere' etik ihlali yaptın kararı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, mahkeme kararlarına rağmen şube müdürünü her defasında daha fazla uzak bir yere görevlendiren Büyükşehir belediyesi Genel Sekreterinin etik ihlalinde bulunduğuna karar verdi.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, ismini gizlediği bir genel sekreterle ilgili olarak etik ihlali kararı verdi.
Kararda, başvuran kişinin kısa bir süre içinde birden fazla ve lehine neticelenen yargı kararları sonrasında mevcut görev yerine uzak mesafelerde görevlendirilmesi ve bu arada norm fazlası personel olarak belirlenip başka bir kurumda görevlendirilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığına Genel sekreterin Yönetmeliğin Saygın ve Güven başlıklı maddesi iel "Dürüstlük ve tarafsızlık" başlıklı hükümlerine aykırı olarak etik dışı davrandığına karar verdi.
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