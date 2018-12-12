1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her defasında şube müdürünü uzak bir ilçeye görevlendiren 'Genel Sekretere' etik ihlali yaptın kararı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, mahkeme kararlarına rağmen şube müdürünü her defasında daha fazla uzak bir yere görevlendiren Büyükşehir belediyesi Genel Sekreterinin etik ihlalinde bulunduğuna karar verdi.
12 Aralık 2018 14:05
Yazdır
Her defasında şube müdürünü uzak bir ilçeye görevlendiren 'Genel Sekretere' etik ihlali yaptın kararı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, ismini gizlediği bir genel sekreterle ilgili olarak etik ihlali kararı verdi.

Kararda, başvuran kişinin kısa bir süre içinde birden fazla ve lehine neticelenen yargı kararları sonrasında mevcut görev yerine uzak mesafelerde görevlendirilmesi ve bu arada norm fazlası personel olarak belirlenip başka bir kurumda görevlendirilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığına Genel sekreterin Yönetmeliğin Saygın ve Güven başlıklı maddesi iel "Dürüstlük ve tarafsızlık" başlıklı hükümlerine aykırı olarak etik dışı davrandığına karar verdi.

Karar için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 12,259 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Darp davasında öğretmenlere para, veliye hapis cezası
11 Aralık 2018 19:47		 'Ankesörlü telefon' davasında beraat kararı
09 Aralık 2018 06:10
Bakanlığın Tabip Odası'na açtığı davada karar çıktı
06 Aralık 2018 19:18		 Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi davasında karar açıklandı
06 Aralık 2018 18:15
Cinsel saldırı davasında 'iyi hal' indirimi
06 Aralık 2018 15:08		 Başörtüsü serbestliğinde Savcıdan skandal mütalaa!
06 Aralık 2018 08:55
Eski Müsteşarın yeni lojman talebi için etik ihlali kararı
06 Aralık 2018 00:03		 'Kaset komplosu' davasında ara karar
05 Aralık 2018 17:01
2004 yılında 37 kişinin hayatını kaybettiği Pamukova tren kazasında karar
05 Aralık 2018 14:12		 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklandı
05 Aralık 2018 13:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
'Fenomen' rezaletine ödül
700 şubenin 200'ünü kapatan Kızılay'a kayyum atandı
YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi daha açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışmayan ısıtma sistemi 2
fatih portakal hakkında suç duyurusu 4
icat çıkarmak 5
ismail köybaşı 3
z kuşağı 2
fenerbahce erkek basketbol takımı 1
yavuz hırsız ev sahibini bastırır 2
sen ne işe yararsın acaba 1
gelinim yatakta 1
beslenme mevsimi 2
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam