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JHV-Store tırının ilk durağı Ankara
Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı, ilk durağında başkentlilerle buluştu
Jandarma havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Jandarma Havacılık Tırı'nın (JHV-Store) ilk durağı Ankara oldu.
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığınca lisanslı ürünlerin satışının gerçekleştirildiği tırda çalışan personel, AnkaMall alışveriş merkezi önünde tanıtım ve satış yaptı.
Ayrıca jandarmaya personel alımı ile pilot olmak isteyenlere de kapsamlı bilgiler verildi.
7 Aralık'a kadar faaliyetini sürdürecek tır, daha sonra Eskişehir, Kütahya, Afyon, Isparta ve Antalya'ya gidecek.
Aybüke İnal
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