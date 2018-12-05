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Bir Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İçin Rektör Adaylığı Başvuru İlanı
05 Aralık 2018 18:44
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Bir Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İçin Rektör Adaylığı Başvuru İlanı

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır.

2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 05/12/2018 tarihinden 12/12/2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu

d) Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge

e) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge.

Not : Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.
Memurlar.Net
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