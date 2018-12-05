1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Marmara'da kaçınılmaz 3 deprem bekleniyor'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara'da kaçınılmaz 3 deprem beklendiğini belirterek, "Bir tanesi Gemlik Körfezi'nin girişinde İmralı depremi, bir tanesi Küçükçekmece İstanbul depremi, bir tanesi de Marmara Ereğlisi önünde Tekirdağ depremi olmak üzere 3 tane deprem beklemektedir Marmara'yı" dedi. Ercan, İstanbul'da 2045 yılından önce deprem beklemediğini söyledi
05 Aralık 2018 18:45
Yazdır
'Marmara'da kaçınılmaz 3 deprem bekleniyor'

Prof. Dr. Ercan, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' nedeniyle düzenlenen 'Türkiye'nin Depremselliği' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, akademisyenler ve öğrenciler takip etti. Prof. Dr. Ercan, 50 yıldır bilimle uğraştığını ve yaratılışta en ufak hata görmediğini söyledi. Doğa olaylarını felakete çevirenin insanoğlu olduğunu kaydeden Ercan, "Çünkü doğanın insan gibi bir yaşantısı vardır. O yaşantıya insanoğlu uyum sağlamak zorundadır. Onun sonu kırağın olur yani Arapça'sıyla felaket olur. Deprem olmasa balık tuttuğunuz denizler, güzel dağlar olmazdı. Zonguldak'ın altındaki maden yatakları olmazdı. Tarım yapamazdık, ırmaklar olmazdı. 'Allah'ım inşallah deprem olmaz' diyor ya bazıları; sen 'İnşallah yaz gelmez, güneş doğmaz' diye dua edebiliyor musun? Bu doğanın kanunudur" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 5.5 ŞİDDETLİ DEPREMDEN SONRAKİLER ÖLDÜRÜCÜ'

Prof. Dr. Ercan, Türkiye'nin 1'inci derece deprem bölgesi olmadığını söyledi. Bunun olması için Türkiye'de 8 şiddetinden büyük depremi olması gerektiğini; ancak en büyük depreminin 7.9 ile Erzincan depremi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:

"Ekonomisi kötü olan ülkelerde deprem kırağın yani felaket olur. Neden? Sağlam yerde sağlam yapı yapabilmek için kişisel gelirinizin yılda 25 bin dolardan daha yüksek olması gerekiyor. Türkiye'nin ulusal geliri 11 bin dolar civarında. Demek ki Türkiye'deki depremler hala kırağın olmayı devam edecektir. Depremlerden korunmak için ne gerekiyor? Ekonomimizi, eğitimimizi geliştirmeni gerekiyor. En yoksul Japon'un ulusal geliri 45 bin dolardır. Japonya'da depremin yıkıcı olması için 8'den büyük olması gerekiyor. Türkiye'de ise 5.5 şiddetli depremden sonrakileri öldürücü oluyor."

DEPREM GÜVENLİĞİ YAPILARININ YAPILABİLECEĞİ BÖLGELER

Türkiye'deki depremlerin yüzde 52'sinin Kuzey Anadolu kırığında, yüzde 33'ünün de Batı Anadolu Bölgesi'nde oluştuğunu belirten Prof. Dr. Ercan, deprem güvenliği yapılarının yapılabileceği bölgeleri açıklayarak, şunları kaydetti:

"Yozgat'ın güneyi, Sivas'ın güney kısımları, Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan kısımları, Yalova'nın bulunduğu kesimler, İstanbul'un kuzey kısımları, tüm Karadeniz Bölgesi, Çeşme'nin belli kısımları, Antalya ve Konya'nın belli kısımları oldukça güvenli yerlerdir. Türkiye eğer deprem güvenliği yapıları yapacaksa buraları tercih edebilir."

'MARMARA'YI 3 KAÇINILMAZ DEPREM BEKLİYOR'

Prof. Dr. Ercan, Marmara'da olması beklenen 3 depremle ilgili de şöyle konuştu:

"Kaçınılmaz olarak buralarda bu 3 deprem olacaktır. Bir tanesi Gemlik Körfezinin girişinde İmralı depremi. Bir tanesi Küçükçekmece İstanbul depremi. Bir tanesi de Marmara Ereğlisi önünde Tekirdağ depremi olmak üzere 3 tane deprem beklemektedir Marmara'yı. İstanbul depremini tabloda kırmızı kırağın olarak belirledim. Daha sonra Marmara Ereğli'sindeki beyaz kırağın vardır. Beyaz fayın büyüklüğü 7.2 şiddetinde. İstanbul önünde olacak ise 6.4 ile 6.7 şiddetleri arası olacaktır. Gemlik kırığı ve Mudanya ile İmralı depreminin olacağı yerde 6.3 ile 6.10 arasında bir deprem olacaktır."

'İSTANBUL'DA DEPREM 2045'TEN ÖNCE OLACAKSA ŞAŞIRIRIM'

İstanbul'da beklenen depremin hangi yıl olabileceği konusuna da değinen Prof. Dr. Ercan, "2045'ten önce olacaksa şaşırırım. Bazıları her an olabilir, diyor. 1999'dan beri hala her an olmadı. Bilim adamı net konuşmalıdır. Artısı eksisi vardır. Hiçbir çalışman yoksa her an deprem olabilir, dersin. Bu laf yanlış değil. Zaten deprem oluyor. İstanbul depremi ne zaman olacak? O zaman bu işin mekanizmasını bilmen gerekiyor. İstanbul'daki depremlerde gecikme oluyor ama hiçbir zaman beklenenden önce olmuyor demektir. Gecikme yıllarına denk gelmişse benim 2045 yılında beklediğim deprem 2150 yılında bile olabilir. İstanbul'da olması beklenen depremin yüzde 35'i Anadolu, yüzde 65'i Avrupa yakasını etkileyecektir. En eski yapılar da Avrupa yakasındadır" dedi.

Anadolu'da gelecek yıllarda toplam 33 deprem beklediğini dile getiren Prof. Dr. Ercan, İstanbul'un yanı sıra Merzifon, Çorum, Amasya ile Erzincan ve doğusunun da şu an depremin beklendiği yerler olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,318 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Liseli Celil, 'Ejder Yalçın'ın maketini yaptı
05 Aralık 2018 22:34		 Üniversiteli Buğra'nın cenazesi Ankara'ya gönderildi
05 Aralık 2018 22:30
Öğrencilerin jandarma olma hayali gerçeğe dönüştü
05 Aralık 2018 21:36		 Kampanyayı duyan okula koştu
05 Aralık 2018 20:33
15 yaşındaki İrem uykusundan uyanmak istiyor
05 Aralık 2018 20:13		 Emekli komando, toprak altında kalma rekoru deneyecek
05 Aralık 2018 18:53
Kamyonetin duvara sıkıştırdığı 3 yaşındaki Arda öldü
05 Aralık 2018 18:49		 JHV-Store tırının ilk durağı Ankara
05 Aralık 2018 18:38
Patlayan trafo yangına neden oldu
05 Aralık 2018 18:26		 Çanakkale'deki feribot seferlerine fırtına engeli
05 Aralık 2018 18:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
MHP, o ilde ısrar edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elif elmas 1
futbol 1
diş macununu altından sıkmak 2
hakiki tosun paşa benim 6
bulutlu ve yağmurlu bir gün 2
mahzuni şerif 3
whatsapp grupları 5
mehmet ali alabora hakkında yakalama kararı çıkarılması 3
kadın hakları 3
elalem ne der 1
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam