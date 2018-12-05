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Şanlıurfa'da 2 aylık bebeğin aşıdan sonra öldüğü iddiası

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü: - "Hastanın acil servise geliş saati, aşılamadan 14-15 saat sonraya tekabül etmekte. Bu durum, aşı reaksiyonu veya anafilaksinin bu kadar geç oluşmayacağı bilimsel gerçeği ile bağdaşmamaktadır"
05 Aralık 2018 19:03
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Şanlıurfa'da 2 aylık bebeğin aşıdan sonra öldüğü iddiası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 aylık bebeğin, aşı yapıldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Özkan çifti, 2 aylık bebekleri Emine Özkan'ı dün akşam saatlerinde aşı yapılması için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Burada 2 bacağı ve sağ kolundan aşı yapılan Emine bebek, daha sonra ailesi tarafından evine götürüldü.

Gece saatlerinde rahatsızlanan bebek, yakınları tarafından götürüldüğü aynı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesi, kent merkezindeki Yeni Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu hastanın saat 01.00 civarında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk aciline nefes alamama, morarma şikayetiyle getirildiği belirtildi.

Acil serviste uzmanlar tarafından hastaya gerekli tüm müdahalelerin yapılmasına rağmen bebeğin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki aylık hastanın bir gün önce saat 10.30 civarında 2'nci ay rutin aşılarını yaptırdığı bilgisi ailesi tarafından beyan edilmiştir. Anafilaksi (Alerjik şok), hastanın alerjenle karşılaşmasını takip eden ilk iki saatte, özellikle 5-30 dakikada kendini gösteren bir durumdur. Hastanın acil servise geliş saati, aşılamadan 14-15 saat sonraya tekabül etmekte. Bu durum, aşı reaksiyonu veya anafilaksinin bu kadar geç oluşmayacağı bilimsel gerçeği ile bağdaşmamaktadır. Geliş şeklinin ani bebek ölümü (anne kucağında boğulma veya süt aspirasyonu) olduğu en güçlü ihtimal olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, konuyla ilgili müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır."

Anadolu Ajansı
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