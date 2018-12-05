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Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 120 kişi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 2013'te yürütülen ancak bugüne kadar tamamlanamayan soruşturma dosyalarındaki eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattı
05 Aralık 2018 19:12
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Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 120 kişi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 2013'te başlatılan soruşturma kapsamında 120 şüpheli hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, 2013'te başkentteki Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen ancak bugüne kadar tamamlanamayan soruşturma dosyalarındaki eksiklerin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Soruşturmalara bakmakla görevli Cumhuriyet Savcısı, şu ana kadar 120 şüpheli hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 5 ayrı dava açtı.

Yaklaşık 600 şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü, ifadesi alınmayanların ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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