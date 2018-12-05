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Milli Eğitim Müdüründen öğrencisine ziyaret

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, ameliyat olan öğrencisini hastanede ziyaret etti.
05 Aralık 2018 19:21
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Milli Eğitim Müdüründen öğrencisine ziyaret

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, ameliyat olan öğrencisini hastanede ziyaret etti.

Bursa Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bölümünde parmağını sıraya sıkıştıran 14 yaşındaki Berkay Künen'i Yenişehir devlet hastanesinde ameliyat oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve okul müdürü Metin Azaklı ameliyata giren öğrenciye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Yenişehir kaymakamlığının yaşanan olayda ihmalin olup olmadığına dair inceleme başlattığını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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