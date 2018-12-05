1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay: İş güvenliğinin bahanesi olmaz

Bursa'da, iş kazasının meydana geldiği iş yerinin sahibi; çeşitli bahaneleri öne sürüp, kazada kusuru bulunmadığını savundu. Davada son sözü söyleyen Yargıtay, 'benzer iş yerlerinde de önlemler alınmıyor' bahanesiyle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan patronun; iş yerinin yeni açılmış olması ve tecrübesizlik gibi gerekçelerle de sorumluluktan kurtulamayacağına hükmetti.
05 Aralık 2018 19:29
Yazdır
Yargıtay: İş güvenliğinin bahanesi olmaz

Bursa'da, iş kazasının meydana geldiği iş yerinin sahibi; çeşitli bahaneleri öne sürüp, kazada kusuru bulunmadığını savundu. Davada son sözü söyleyen Yargıtay, 'benzer iş yerlerinde de önlemler alınmıyor' bahanesiyle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan patronun; iş yerinin yeni açılmış olması ve tecrübesizlik gibi gerekçelerle de sorumluluktan kurtulamayacağına hükmetti.

Bursa'da, çalıştığı iş yerinde geçirdiği iş kazası sebebiyle maluliyet yaşayan işçi, Bursa 9. İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi, maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davayı kısmen kabul etti. Tarafların kararı temyiz etmesiyle devreye Yargıtay 21. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan Yargıtay, işverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak zorunda olduğuna hükmetti.

İşçilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü olduğuna dikkat çekilen kararda; "Bilim, teknik ve örgütlenme düşüncesi yönünden alınabilme olanağı bulunan, yapılacak gider ve emek ne olursa olsun bilimin, tekniğin ve örgütlenme düşüncesinin en yeni verileri göz önünde tutulduğunda işçi sakatlanmayacak, hastalanmayacak ve ölmeyecek ya da bu kötü sonuçlar daha da azalacaksa her önlem işverenin koruma önlemi alma borcu içine girer. Bu önlemler konusunda işveren iş yerini yeni açması nedeniyle tecrübesizliğini, bilimsel ve teknik gelişmeler yönünden bilgisizliğini, ekonomik durumunun zayıflığını, benzer iş yerlerinde bu iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını savunarak sorumluluktan kurtulamaz. Gerçekten, çalışma hayatında süregelen kötü alışkanlık ve geleneklerin varlığı işverenin önlem alma borcunu etkilemez." denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,805 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay önünde şüpheli valiz alarmı
05 Aralık 2018 12:25		 Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın, ceza almayacak
05 Aralık 2018 11:32
Alkollü sürücü kazaya karıştı, Yargıtay 'kusursuz' buldu
01 Aralık 2018 19:41		 Yargıtay: Cemevinin elektriği Devlet tarafından ödenecek
29 Kasım 2018 09:44
Rakı şişesi 'silah' sayıldı
27 Kasım 2018 21:08		 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
26 Kasım 2018 19:18
Yargıtay 3 HÜDA-PAR'lı yöneticinin cezalarını onadı
26 Kasım 2018 13:39		 Yargıtay'dan 'atık su bedeli' kararı
25 Kasım 2018 13:34
Yargıtay'dan personeliyle aşk yaşayan müdüre kötü haber
24 Kasım 2018 13:41		 Yargıtay: Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz
21 Kasım 2018 19:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
MHP, o ilde ısrar edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
whatsapp grupları 5
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2
tolga karel'in abd'de tır şoförlüğü yapması 2
dünya ahiret bacım 2
caf caf 2
mahzuni şerif 3
açık bono vermek 4
pehlivan 1
med-czr 1
elif elmas 1
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam