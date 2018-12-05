1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aralarında memurların da olduğu 6 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı
05 Aralık 2018 19:33
Yazdır
Aralarında memurların da olduğu 6 şüpheli tutuklandı

Bartın'da, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 kişinin işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden Akın A, İrfan A, Davut Ö, Ali K, Hüseyin A. ve Yasin D. tutuklandı, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, aralarında avukat, polis, zabıt katibi ile esnafların bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,686 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li Baluken'in hapis cezasına onama
04 Aralık 2018 21:20		 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
04 Aralık 2018 19:50
Kayseri'de CHP ilçe başkanlığına zarar verildi
03 Aralık 2018 22:21		 Sivas'ta genç kadının kaçırılmak istendiği iddiası
02 Aralık 2018 16:24
Kaçak kesim yapan 2'si memur, 3 şüpheli tutuklandı
01 Aralık 2018 22:33		 Kadın polislere fuhuş yaptıran kadın polise hapis cezası
01 Aralık 2018 15:39
Erkekleri tuzağa düşüren Özbek kadın yakalandı
29 Kasım 2018 21:54		 Okul arkadaşını silahla vuran lise öğrencisi tutuklandı
29 Kasım 2018 19:06
Muhtara, Atatürk'e hakaretten hapis cezası
28 Kasım 2018 19:54		 Üniversite öğrencilerine uyuşturucu operasyonu
28 Kasım 2018 19:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
MHP, o ilde ısrar edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir 4
kadın hakları 3
günaydın sözlük 5
memurlar.net'teki haberlere yorum yapılamaması 3
murat özdemir 1
gözünü kan bürümek 3
jan koller 2
gelinim yatakta 5
zorla güzellik olmaz 1
taş kalpli 3
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam