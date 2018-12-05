1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ANKA Teknoloji Üniversitesi kapatılıyor mu?

ANKA Teknoloji Üniversitesinin kapatılmasını öngören madde tekliften çıkarıldı
05 Aralık 2018 19:53
Yazdır
ANKA Teknoloji Üniversitesi kapatılıyor mu?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

ANKA Teknoloji Üniversitesinin, ilgili kanun hükmü uyarınca 3 yıl içinde eğitim öğretime başlamaması dolayısıyla kapatılmasını öngören 14. maddesi tekliften çıkarıldı.

CHP, HDP ve İYİ Parti'li milletvekilleri, teklifin, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesini öngören maddesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bir Hristiyan olarak siz Müslümanlara çağrı yapıyorum; bir Hristiyan Üniversitesi açsanız daha çok itiraz ederim çünkü yanlış. Hristiyan Bilim Teknoloji Üniversite diye bir şey olamaz, dünyada örneği yok." dedi.

Bilim ve İslam'ı bir araya getirerek bir misyon çerçevesinde tanımlamanın mümkün olmadığını savunan Paylan, "Her bilim insanı insanlığa, bütün dünyaya hizmet eder. Bu isimlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, bir üniversitenin adının dini bir ifadeyle değiştirilmesinin, üniversitede okuyan farklı inanç grubundaki öğrencileri olumsuz etkileyebileceğini, düzenlemenin bu açıdan Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, var olan bir üniversiteye bu şekilde isim getirmenin Anayasa'ya da sosyal bilimlerin doğasına da aykırı olduğunu savundu.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, söz konusu maddede yapılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığını belirtti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da üniversitenin, İslam ülkelerinden gelen öğrencisinin fazla olduğunun anlaşıldığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yeni adıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bir teoloji, ilahiyat üniversitesine dönüştürülmesinin söz konusu olmadığını aktardı.

CHP Konya Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, söz konusu üniversitenin adına "İslam" eklenerek neyin amaçlandığını anlamadığını ifade etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise "Çok hızlı ve yanlış işler yapıyorsunuz. 'İslami bilim' olmaz, 'İslami teknoloji' de olmaz. İslam'ı sıradanlaştırıyoruz." diye konuştu.

Müzakerelerin ardından Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilmesi ile Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıfların Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmasını öngören maddeler kabul edildi.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, CHP, HDP ve İYİ Parti'li milletvekillerinin, üniversitenin yeni adına ilişkin eleştirilerini sürdürmesi üzerine söz konusu maddelerin komisyonda veya TBMM Genel Kurulunda tekriri müzakere yapılarak yeniden görüşülebileceğini belirtti.

Komisyonda ayrıca teklifin 18. maddesinde değişiklik öngören önerge kabul edildi. Buna göre, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi"nde de Katma Değer Vergisi alınmayacak.

Görüşmeler devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,348 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Abonelik sözleşmesi teklifinin 9 maddesi kabul edildi
05 Aralık 2018 22:05		 Konkordato ilan eden şirket sayısı açıklandı
05 Aralık 2018 19:58
İcra dosyaları neden artıyor?
04 Aralık 2018 21:54		 71 maddelik 'torba kanun' komisyonda görüşülüyor
04 Aralık 2018 19:31
İYİ Parti 'emeklilikte yaşa takılanlar' için teklif sundu
04 Aralık 2018 19:21		 AK Parti'den askeri hekimlerin görevlendirilmesi teklifi
02 Aralık 2018 15:22
TBMM'ye sunulan 71 maddelik kanun teklifinin tam metni
30 Kasım 2018 13:03		 Yeni polise, Pol-San üyeliği zorunlu oluyor
30 Kasım 2018 12:34
AK Parti, 71 maddelik torba kanun teklifi sundu
30 Kasım 2018 12:32		 O teklif yasalaştı: Plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak
29 Kasım 2018 20:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
09:40 - Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
11:00 - Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
07:59 - Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
07:40 - AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
12:08 - Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
MHP, o ilde ısrar edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Canı Çekmek 4
bel tutulması 3
eren derdiyok 2
çaylak 2
dünya ahiret acımsın 3
spor düşmanı yazarlar 1
benzine arka arkaya yapılan indirimler 4
12 lik çay bardağı setinden birini kırmak 2
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 6
açık bono vermek 4
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam