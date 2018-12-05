3 bin komiser yardımcısı adayı sonuçları açıklandı

16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre 2018 yılı PAEM öğrenci adaylığına ön başvuruları 06-19 Eylül 2018 tarihleri arasında ve aday değerlendirme ile seçme sınavları ise 05-26 Ekim 2018 (14-21 Ekim 2018 hariç) tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde yapılmıştır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 3000 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı Sınavı Sonuçları 05/12/2018 tarihinde açıklanmıştır.

Adaylar sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.

PAEM LİSANS MEZUNLARI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZTIKLAYINIZ

Bununla beraber adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edeceklerdir.

İrtibat Telefon Numarası: 0312 462 88 77 - 462 88 75 - 462 88 19 - 462 88 20

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.