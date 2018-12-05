1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'ya adaylık başvurusuna giderken kazada öldü

Sinop'un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı müracaatı için Ankara'ya gelen Ali Dalkılıç (68), içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım ve Hayrettin Ateş yaralandı.
05 Aralık 2018 20:28
Yazdır
Ankara'ya adaylık başvurusuna giderken kazada öldü

Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli Mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç'ı zorlukla çıkarttı.

Dalkılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve durumunun hafif olduğu belirtilen Hayrettin Ateş, Akyurt Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan araç sürücüsü Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ise Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

ESKİ BAŞKAN ADAYLIK MÜRACAATINA GİDİYORDU

Kazada hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Ali Dalkılıç'ın 1994-2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,773 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi
05 Aralık 2018 22:17		 'Emniyet müdürüyüm' diyen dolandırıcıya suçüstü
05 Aralık 2018 20:38
Suriyelilere sahte pasaport ve kimlik basılan matbaaya baskın
05 Aralık 2018 17:46		 Denizli'de trafik magandası, okul servisine saldırı
05 Aralık 2018 15:16
Akyurt'ta cip devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
05 Aralık 2018 15:14		 Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı
05 Aralık 2018 14:04
Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 14 yaralı
05 Aralık 2018 13:39		 Eski milletvekilinin evine 'kapı kilidini bozarak' girmişler
05 Aralık 2018 12:58
Hastaneye götürdüğü annesi kazada öldü
05 Aralık 2018 12:46		 Röntgen odasındaki cinayette haksız tahrik indirimi
05 Aralık 2018 12:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asker koğuşunda çekilen videoya soruşturma
Özel sektörde maaş zammı %16'ya kadar çıkıyor
Sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretine dair MEB görüşü
Mersin'de eğitim öğretime yarın ara verilecek
Emniyet personelinin kimlik kartları değişiyor
AYM'den, Facebook'tan paylaşım yapan polise verilen disiplin cezası için, hak ihlali kararı
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı
FETÖ'den yargılanan belediye başkanı beraat etti
Sağlık personeline hakarette veya tehditte bulunan artık serbest bırakılmayacak
MHP, o ilde ısrar edecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir 4
kadın hakları 3
günaydın sözlük 5
memurlar.net'teki haberlere yorum yapılamaması 3
murat özdemir 1
gözünü kan bürümek 3
jan koller 2
gelinim yatakta 5
zorla güzellik olmaz 1
taş kalpli 3
SON İLANLAR
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora programı ilanı
Binali Yıldırım Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y. Lisans ve Doktora Programı İlanı
Eskil Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam