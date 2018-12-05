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Valilikten çığ altında kalan dağcı ile ilgili açıklama

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, pazar günü üzerine çığ düşen dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına, hafta sonu havanın düzelmesiyle tekrar başlanacağını söyledi. Vali Şimşek, "Dün ara vermiştik. Hafta sonu havanın tekrar düzeleceğini umut ediyoruz. Strateji belirleyeceğiz" dedi.
05 Aralık 2018 20:43
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Valilikten çığ altında kalan dağcı ile ilgili açıklama

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında; Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, AFAD İl Müdürü Şevki Türk, AKUT İl Temsilcisi Nedim Urcan, Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz ve profesyonel dağcı Arif Öztürk toplantı yaptı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, pazar günü üzerine çığ düşen dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına, hafta sonu havanın düzelmesiyle tekrar başlanacağını söyledi.

Şimşek, "Kayıp dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına dün itibarıyla ara vermiştik. Çünkü bölgede hem hava şartları kötüleşmişti hem de arama kurtarma ekibi için ikinci bir çığ tehlikesi söz konusuydu. Biz çalışan ekibin güvenliğini de düşünmek durumdayız. Bu bağlamda aramalara ara verdik. Bu hafta sonu havanın tekrar düzeleceğini umut ediyoruz. Bu toplantıda da bu hafta sonu başlatacağımız arama çalışmalarının yöntemini belirleyeceğiz, stratejisini belirleyeceğiz.

Kimlerle çalışabiliriz, hangi noktaya yoğunlaşabiliriz; bunların planlamasını yapacağız. Ümit ediyorum ki bu çalışmanın neticesinde kayıp dağcımız Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşabiliriz" diye konuştu.
DHA
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