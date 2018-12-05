Paniğe kapılan öğrenci velileri okula akın etti

SAĞLIK PERSONELİNE HAKARETTE VEYA TEHDİTTE BULUNAN ARTIK SERBEST BIRAKILMAYACAK 2014 yılında yürürlüğe konulan düzenlemeyle, sağlık personelini kasden yaralamak katalog suçlar arasına alınmıştı. TBMM'de kabul edilen ve 5 aralık itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenlemede ise sağlık personeline görevlerinden dolayı hakaret veya tehdit halinde de, kişi karakoldan artık serbest bırakılmayacaktır.