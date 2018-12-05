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Twitter'da bu yıl en çok neler konuşuldu?
Türkiye'de Twitter'ın 2018 sohbetlerine Survivor 2018 damga vurdu. Bu yılın Twitter'da en çok konuşulan dizisi Adını Sen Koy olurken Erkan Meriç ve Hazal Subaşı ise en çok konuşulan ikili olarak zirveye yerleşti.
Twitter'ı bir anda etkisi altına alan ve ülke çapında gündem yaratan gurme yazar Vedat Milor'un menemen anketi ise şüphesiz yılın büyük olaylarından biri olurken Yıldız Tilbe'nin Sezen Aksu ile barıştığını ilan ettiği tweeti en beğenilenler arasına girdi. Twitter, 2018'de yaşananları Tweet'lemek isteyenler için özel bir emoji de geliştirdi: #TwitterdaOldu hashtagiyle konuşmalara dahi olunduğunda özel bir emoji belirecek.
İşte Twitter'ın Türkiye için paylaştığı verilere göre 2018'de en çok kullanılan hashtagler:
1- survivor2018
2- erkanmeriç
3- hazalsubaşı
4- adınısenkoy
5- siyahbeyazaşk
En çok konuşulan dizi: Adını Sen Koy
Eğlence kategorisinde ise en çok kullanılan hashtaglerde Survivor 2018 yer alırken sırasıyla Adını Sen Koy, Sen Anlat Karadeniz dizileri için kullanılan hashtagler en üst sıralarda yer aldı. Beğeni ile izlenen dizi Siyah Beyaz Aşk'ın efsane aşıkları Aslı ve Ferhat, zıt karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu ve bu iki karakter için kullanılan asfer hashtagi en çok kullanılan dördüncü hashtag oldu. Dizi oyuncusu Miray Daner ise hashtagiyle en çok konuşulanlar arasında 5.'liği aldı.
1- survivor2018
2- adınısenkoy
3- senanlatkaradeniz
4- asfer
5- miraydaner
Eğlence kategorisindeki sohbetlerde en fazla bahsi geçen ve etkileşime geçilen hesaplar ise şöyle:
1- sozdizi
2- SenAnlatKdeniz
3- billboard
4- bumasalbitmez
5- DirilisDizisi
Erkan Meriç sohbetlerin zirvesinde
Erkan Meriç ve Hazal Subaşı hashtagleri ile bu yılın en çok konuşulan ünlüleri olurken Survivor 2018'e katılan ikili Hilmi ve Murat'ın dostluğu ise #hilmur etiketi ile en çok konuşulanlar arasında 3. sırada yerini aldı. Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları'ndaki unutulmaz ikili Yağız ve Hazan için oluşturulan #yaghaz hashtagi ise en çok kullanılan 4. hashtag olurken oyuncu Birce Akalay da en çok konuşulanlar arasında 5. sırada yerini aldı.
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