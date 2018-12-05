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Ak Parti'nin, MHP'yi destekleyeceği 6 il belli oldu

AK Parti'nin aday göstermeyeceği 6 il netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın kalan 21 ilden 14'ünün daha adayını açıklayacak. Geri kalan 7 ilden birisi İstanbul ve buradaki çalışmalar henüz bitmiş değil. AK Parti, Adana, Mersin, Aydın, Muğla ve Manisa büyükşehirleri ile Devlet Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye'de MHP'nin adayını destekleyecek. Cumhur İttifakı kapsamında 'karşılıklı jestlere' vurgu yapılmış ve AK Parti'nin aday göstermeyeceği bazı iller olabileceği ifade edilmişti.
05 Aralık 2018 21:23
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Ak Parti'nin, MHP'yi destekleyeceği 6 il belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 60 ilin adayını belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 14 adayı daha açıklayacak.

Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Buna göre, toplam 74 ilin adayı belli olmuş olacak. Açıklanmayan 7'ilden biri İstanbul.

Bu durumda AK Parti Cumhur İttifakı jesti olarak Adana, Mersin, Aydın, Muğla ve Manisa büyükşehirleri ile Devlet Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye'de MHP'nin adayını destekleyecek. Bu illerin adaylarını önümüzdeki günlerde Devlet Bahçeli açıklayacak.

Karşılıklı jestler olabilir denmişti

MHP ile ittifak trafiğini yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de ittifak görüşmelerinde gelinen çalışmanın son şeklini Erdoğan'a sunacak. AK Parti'nin MHP'ye yapacağı jest ile ilgili kararın verilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın seçim mesaisinde en kritik randevulardan biri ise ittifaka son şeklin verileceği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen buluşma olacak.

AK Parti 14 adayını yarın açıklayacak
Yeni Şafak
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