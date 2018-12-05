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6 aylık iş için uzun kuyruklar oluştu

Kilis'te 6 aylık geçici iş için işsizler geceden kuyruğa giderek, kayıt yaptırmak için bekledi.
05 Aralık 2018 21:32
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6 aylık iş için uzun kuyruklar oluştu

KİLİS'te kurumlarda 6 ay çalışacak bin 300 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde işsizler uzun kuyruklar oluşturdu. Çevik Kuvvet polisinin daha önce yaşanan izdiham nedeniyle müdürlük önüne bariyerler konulduğu görüldü. Polis İŞKUR İl Müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kayıtların 5-8 Aralık tarihine kadar devam edeceği öğrenilirken, noter gözetiminde kura çekimi yapılacak. Geçici iş için başvuruda bulunacakların sayısının 8 bine ulaşması tahmin ediliyor.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, işsiz olduklarını bu nedenle İŞKUR'a yazılım için geldiklerini ifade ettiler.
İhlas Haber Ajansı
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