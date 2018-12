Okulda öğrenci şiddetine sendikalardan tepki

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir okul müdür yardımcısının öğrencisi tarafından darp edilmesine, sendikalar ve öğretmenler tepki gösterdi.

Petrokimya Ortaokulu Müdür Yardımcısı Leman Kahraman, geçtiğimiz hafta bir öğrencisi tarafından darp edildi. Olayın ardından Aliağa Eğitim Bir Sen, Aliağa Eğitim-İş, Aliağa Eğitim Sen ve Aliağa Türk Eğitim Sen temsilcileri ile ilçede görev yapan öğretmenler, Petrokimya Ortaokulu bahçesinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Bir Sen Aliağa Temsilciliğinden Serkan Yılmaz, şiddet olaylarının eğitim camiasını tedirgin ettiğini belirterek, "Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki, öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmış, üçüncü sayfa haberleri arasına girmiş durumdadır. Neredeyse gün geçmiyor ki, öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kast eden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. Bir mesai arkadaşımız, değerli bir öğretmenimiz, Petrokimya Ortaokulu Müdür Yardımcısı Leman Kahraman arkadaşımız da geçtiğimiz Cuma günü bir öğrencisi tarafından darp edilerek hastanelik olmuş ve şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.

"Artık Yeter"

Türk Eğitim Sen Aliağa Temsilcisi Ragıp Cerrahoğlu ise Leman Kahraman'ın darp edilmesini şiddetle kınadıklarını, öğretmenlerin hiçbir can güvenliğinin olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hiçbir can güvenliği bulunmayan öğretmen camiası olarak bizler, sabah okulumuza giderken acaba bugün başıma ne gelecek kaygısı ile okula gitmekteyiz. Öğretmenlere karşı yapılan psikolojik yıpratmalar, veli her zaman haklıdır anlayışı, önceki yıllarda vatandaşın hizmetine açılan şikayet hatları şiddetin boyutunu bu noktalara kadar getirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının yıllardır ağzından düşürmediği Performansa Dayalı Değerlendirme anlayışının öğretmenin can güvenliği bile sağlanamıyorken nasıl gerçekleştirileceğini merakla beklemekteyiz."

"Yetkileri Sesleniyoruz"

Eğitim Sen'den Alp Kuyumcu da öğretmenleri koruyan öğretmenlik meslek kanunun biran önce çıkartılmasını istedi. Kuyumcu, "Buradan yetkililere sesleniyoruz; öğretmenleri koruyan öğretmenlik meslek kanunu derhal çıkartılmalı, öğretmene fiziki ve sözlü şiddet uygulayanlar en ağır cezayı alıp kamu haklarından mahrum bırakılmalıdır. İtibarı ayaklar altına alınan öğretmenlik mesleğinin itibarı derhal yapılacak yasal düzenlemelerle geri iade edilmelidir. Bu tedbirler alınmadığı takdirde Leman öğretmenimiz ne ilk ne de son şiddet mağduru öğretmen olacaktır ve meslektaşlarımız her gün gerek veliler gerekse de öğrenciler tarafından fiziki ya da sözlü şiddete maruz kalmaya devam edecektir" dedi.

"Birlikte Karşı duracağız"

Eğitim-İş Aliağa temsilcisi Mustafa Gök ise öğretmenleri hedef alan bütün saldırıların sona erdirilinceye kadar herkesi sorumluluk almaya davet ettiklerini ifade ederek, "Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erdirilinceye, kanlı, karanlık bu şuursuzluk son buluncaya kadar, herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bizler eğitim sendikaları olarak tüm öğretmenlerimizin yanındayız. Biz bilginin gücünün cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan, milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin şiddetin esiri olmasına hep birlikte karşı duracağız ve bu saldırılar sona erene kadar da eylemlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.