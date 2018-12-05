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Kendisi küçük yüreği büyük öğrenci

Görme engelli öğretmeni için süpürge sapı ve oyuncak bebeğinin sesli cihazını kullanarak uyarıcılı baston yaptı
05 Aralık 2018 21:44
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Kendisi küçük yüreği büyük öğrenci

Karabük'te 11 yaşındaki Beyzanur Ulus, görme engelli olan Sosyal Bilgiler öğretmenin yolda yürürken, bir yerlere çarpmaması için evindeki oyuncak bebeğinden söktüğü sesli cihazı süpürge sopasına monte etti. Öğretmenin yolda güvenli bir şekilde yürümesini sağlayacak sesli ve uyarıcılı baston yapan Beyzanur'un bu keşfi, hem öğretmenini hemde okul yönetimini oldukça duygulandırdı.

Karabük'ün en büyük köyü olan Cumayanı Köyü İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Beyzanur Ulus, görme engelli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erhan Kutlu için güvenli bir şekilde gitmek istediği yere ulaşmasını sağlamak amacıyla sesli ve uyarıcılı baston yaptı. Öğretmenine olan sevgisini ona yardım ederek göstermek isteyen Beyzanur, günlerce düşünerek uğraştığı projesinde evinde kendi imkanları ile oyuncak bebeğindeki ses ve uyarıcı cihazını söküp metal süpürge sopasına yapıştırdı. Baston görevini gören keşif ile kalıtımsal bir hastalığı bulunan görme engelli olan ve 9 yıldır öğretmenlik yapan Erhan Kutlu tehlikeli yerlerde ses ve uyarıcı yardımı ile kontrolünü sağlayabilecek.

'Bebeğinden ses ve uyarıcı cihazını söktü'

Anne ve babasına öğretmenine olan sevgisini göstermek için bir şey yapmak istediğini ileten Beyzanur, evde bulduğu metal süpürge sopasına oyuncak bebeğinden çıkardığı ses ve uyarıcı cihazını yapıştırarak öğretmenine kolaylık sağlayacağını düşündüğü keşfi yaptı. Kalıtımsal hastalıktan dolayı zaman içerisinde görme duyusunu yitiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erhan Kutlu, Cumayanılı çocukların saygı ve sevgi dolu olduklarını, onları çok sevdiğini ve bunu aynı şekilde devam etmesini istediğini söyledi.

"İyi bir öğretmenler günü hediyesi oldu"

Beyzanur'un bir bilim insanı gibi düşündüğünü ifade eden Kutlu, Bilim insanları da böyle yetişiyor. Beyzanur'da tıpkı bir bilim insanı gibi düşünmüş. Hayata yararlı buluşlar yapar. Ben hayal gücü ile becerisini birleştirdiği ve yararlı bir buluş yaptığı için çok sevindim, kendisine teşekkür ettim. Öğretmenler gününe yakın bir zamanda getirdi bunu. İyi bir öğretmenler günü hediyesi oldu" diye konuştu.

Öğretmenini yaptığı bu keşif ile sevindiren 11 yaşındaki Beyzanur Ulus, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erhan Kutlu'nun görme engelli olduğu için ona yardımcı olabileceğini düşündüğü bu projenin aklına geldiğini belirterek "Süpürgenin sapını kesip, bebeğinin şarkı söyleyen cihazını aldım ve sopaya bağlayıp böyle bir keşif yaptım" dedi. 11 yaşındaki Beyzanur ayrıca büyüdüğünde öğretmen olmak istediğini söyledi.

Beyzanur Ulus'a öğretmenleri tarafından görme engelli öğretmeni için kendi imkanları yaptığı buluş için hediye verildi.
İhlas Haber Ajansı
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